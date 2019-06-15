Futbol: UEFA Bölgeler Kupası





İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Karması, amatör futbol takımlarının mücadele ettiği ve 18-26 Haziran tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions' Cup) finalleri için yarın bu ülkeye gidecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik sorumluluğunu İsmail Taviş'in yaptığı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Bölge Karması, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Münih'e hareket edecek.

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, seyahat öncesi İstanbul Bölge Karması ile yemekte bir araya gelirken, oyunculara organizasyon için moral verip, başarı diledi.

İstanbul Bölge Karması, elemeler sonunda Avrupa'nın en iyi 8 amatör takımının katılma hakkı kazandığı finallerin A Grubu'nda; Bavaria (Almanya), West Slovakia (Slovakya) ve Ligue de Normandie (Fransa) ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise Hradec Kralove (Çekya), Dolnoslaski (Polonya), South Region-Chayka (Rusya) ve Castilla y Leon (İspanya) yer alıyor.

Tek devreli lig usulü oynanacak maçlar sonunda A ve B Grubu'nu lider bitiren ekipler, 26 Haziran'daki finalde şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Türk temsilcisi, gruptaki ilk karşılaşmasını 18 Haziran Salı günü West Slovakia ile yapacak.





- Futbolcu uygunluğu





UEFA Bölgeler Kupası'na katılan takımların kadroları hiç profesyonel olmamış ve profesyonel liglerde oynamamış amatör futbolculardan kuruluyor.

Bu futbolcuların 19 yaşından gün almış ve 40 yaşından küçük olmaları gerekiyor. Futbolcuların en az 2 yıldan beri aynı bölgede tescilli bulunmaları zorunlu.

Bölge karmasındaki futbolcuların en az üç farklı takımdan seçilmiş olmaları gerekiyor. Yabancı uyruklu futbolcular aynı koşulları yerine getirmeleri koşuluyla UEFA Bölgeler Kupası maçlarında oynayabiliyor.



