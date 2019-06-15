0553 313 94 23

Futbol: UEFA Bölgeler Kupası

- Türkiye'yi temsil edecek İstanbul Bölge Karması, yarın Almanya'ya gidecek

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:54
Futbol: UEFA Bölgeler Kupası


İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Karması, amatör futbol takımlarının mücadele ettiği ve 18-26 Haziran tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions' Cup) finalleri için yarın bu ülkeye gidecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik sorumluluğunu İsmail Taviş'in yaptığı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Bölge Karması, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Münih'e hareket edecek.

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, seyahat öncesi İstanbul Bölge Karması ile yemekte bir araya gelirken, oyunculara organizasyon için moral verip, başarı diledi.

İstanbul Bölge Karması, elemeler sonunda Avrupa'nın en iyi 8 amatör takımının katılma hakkı kazandığı finallerin A Grubu'nda; Bavaria (Almanya), West Slovakia (Slovakya) ve Ligue de Normandie (Fransa) ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise Hradec Kralove (Çekya), Dolnoslaski (Polonya), South Region-Chayka (Rusya) ve Castilla y Leon (İspanya) yer alıyor.

Tek devreli lig usulü oynanacak maçlar sonunda A ve B Grubu'nu lider bitiren ekipler, 26 Haziran'daki finalde şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Türk temsilcisi, gruptaki ilk karşılaşmasını 18 Haziran Salı günü West Slovakia ile yapacak.


- Futbolcu uygunluğu


UEFA Bölgeler Kupası'na katılan takımların kadroları hiç profesyonel olmamış ve profesyonel liglerde oynamamış amatör futbolculardan kuruluyor.

Bu futbolcuların 19 yaşından gün almış ve 40 yaşından küçük olmaları gerekiyor. Futbolcuların en az 2 yıldan beri aynı bölgede tescilli bulunmaları zorunlu.

Bölge karmasındaki futbolcuların en az üç farklı takımdan seçilmiş olmaları gerekiyor. Yabancı uyruklu futbolcular aynı koşulları yerine getirmeleri koşuluyla UEFA Bölgeler Kupası maçlarında oynayabiliyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:54
  1. Futbol
  2. İstanbul Bölge Karması
  3. UEFA Bölgeler Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağlar Belediyesinden yoksul vatandaşlara yemek hizmeti
    1. Bağlar Belediyesinden yoksul..
    2. YKS ilk oturumuna geç kalan öğrenciyi..
    3. ABD'de 261 yunus kıyıya vurdu
    4. MSB'den "Babalar Günü" videosu
    5. Başkentte "Afrika Günü" kapsamında..
    6. Filenin Efeleri, grubun son maçında..
    7. Kapadokya’nın tarihi bu konakta..
    8. Minik Alperen’in babasına en güzel..
    9. Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz..
    10. Artem Kravets’in tatil keyfi
    11. Bitigen Kayseri’nin gururu oldu
    12. Talasgücü Belediyespor kupasına kavuştu
    13. Tavşanlı’da Robot Yarışması
    14. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın..
    15. 6. kez başkan seçildi
    16. Bunlara sözüm söz..! Gördüğüm yerde,..
    17. Siyam ikizlerinin YKS heyecanı
    18. Rusya'daki ankette dikkat çeken..
    19. Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nden yıl..
    20. Makaralı Yay Erkek Takımı, dünya..
    21. Batman’da Jandarma Teşkilatının 180...
    22. 75 yaşında üniversite sınavına girdi
    23. Sakaryalı çocuklara karne hediyesi..
    24. S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya..
    25. Zeytin çekirdeği yutunca bakın..
    26. Şehit jandarma er tatlı mezarı başında..
    27. Şile’de denize giren üç kişiden..
    28. Kadınlar tam altın için yarıştı
    29. Bebek ve çocuklarda fıtık için hangi..
    30. Ekrem İmamoğlu, Çerkes vatandaşlarla..
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu