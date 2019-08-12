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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'un da mücadele ettiği 3. eleme turunda rövanş maçları, yarın, 14 Ağustos Çarşamba ve 15 Ağustos Perşembe günü yapılacak

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:06
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselecek takımlar yarın başlayacak maçlarla belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu rövanş maçları, yarın, 14 Ağustos Çarşamba ve 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Yarın ve çarşamba 3'er, perşembe ise 30 müsabaka yapılacak.

Türk temsilcileri Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 15 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak. Trabzonspor, 2-2 biten maçın rövanşında, TSİ 20.30'da Çek ekibi Sparta Prag'ı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında TSİ 20.00'de Sırbistan'ın Partizan takımını misafir edecek.

Maç programı şöyle:

13 Ağustos Salı:

19.00 Nomme JK Kalju (Estonya) - F91 Dudelange (Lüksemburg)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Sutjeska Niksic (Karadağ)

22.00 Dundalk (İrlanda) - Slovan Bratislava (Slovakya)

14 Ağustos Çarşamba:

19.00 Atromitos (Yunanistan) - Legia Varşova (Polonya)

19.00 Saburtalo (Gürcistan) - Ararat (Ermenistan)

19.00 Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Ventspils (Letonya)

15 Ağustos Perşembe:

19.00 HJK Helsinki (Finlandiya) - Riga FC (Letonya)

19.30 Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Feyenoord (Hollanda)

19.45 Spartak Moskova (Rusya) - Thun (İsviçre)

20.00 AIK (İsveç) - Sheriff (Moldova)

20.00 Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Austria Wien (Avusturya)

20.00 BATE Borisov (Belarus) - FK Sarajevo (Bosna-Hersek)

20.00 Bnei Yehuda (İsrail) - Neftçi Bakü (Azerbaycan)

20.00 Mlada Boleslav (Çek Cumhuriyeti) - FCSB(Romanya)

20.00Shakhtyor Soligorsk (Belarus) - Torino (İtalya)

20.00 Suduva (Litvanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.00 Yeni Malatyaspor (Türkiye) - Partizan (Sırbistan)

20.00Zorya Luhansk (Ukrayna) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

20.00Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek) - Malmö (İsveç)

20.30Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Norrköping (İsveç)

20.30 The New Saints (Galler) - Ludogorets Razgrad (Bulgaristan)

20.30Trabzonspor (Türkiye) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

21.00 AEK (Yunanistan) - Universitatea Craiova (Romanya)

21.00Valletta (Malta) - Astana (Kazakistan)

21.00Viktoria Plzen (Çekya) - Royal Antwerp (Belçika)

21.30 Aris (Yunanistan) - Molde (Norveç)

21.30AZ Alkmaar (Hollanda) - Mariupol (Ukrayna)

21.30Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vaduz (Liechtenstein)

21.30Gent (Belçika ) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.30PSV Eindhoven (Hollanda) - Haugesund (Norveç)

21.30Strasbourg (Hollanda ) - Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan)

21.45 Aberdeen (İskoçya) - Rijeka (Hırvatistan)

21.45 Rangers (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka)

21.45 Sporting Braga (Portekiz) - Brondby (Danimarka)

21.45 Wolverhampton (İngiltere) - Pyunik (Ermenistan)

22.00 Espanyol (İspanya) - Luzern (İsviçre)


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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:06
  1. play-off
  2. Trabzonspor
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Yeni Malatyaspor

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