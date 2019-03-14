Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son 16 turu rövanşlarında tamamlanan üç maçın ardından Chelsea, Napoli ve Valencia çeyrek finale kaldı



İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşlarında tamamlanan üç maçın ardından Chelsea, Napoli ve Valencia çeyrek finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşlarında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Günün en gollü maçında İngiltere ekibi Chelsea, 3-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e konuk oldu. Chelsea, 5, 33 ve 59. dakikalarda Olivier Giroud, 45+1. dakikada Marcos Alonso, 78. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin golleriyle 5-0 kazanarak çeyrek finale çıktı. İtalya'nın Napoli takımı, ilk maçta 3-0 yendiği Avusturya ekibi Salzburg ile deplasmanda karşılaştı. Napoli, rakibine 3-1 yenilse de son 8 takım arasına kalan taraf oldu. Salzburg'un gollerini 25. dakikada Munas Dabbur, 65. dakikada Fredrik Gulbrandsen, 90+2. dakikada Christoph Leitgeb, Napoli'nin golünü 14. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti. İspanya temsilcisi Valencia ise evinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Rusya'nın Krasnodar takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. Krasnodar, 85. dakikada Magomed Suleymanov'un golüyle umutlansa da rakibine 90+3. dakikada Gonçalo Guedes'in attığı golle cevap veren Valencia, turu geçmeyi başardı. Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları, 11 ve 18 Nisan'da oynanacak.

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