Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Zenit: 3 - Fenerbahçe: 1



Stat: Saint Petersburg Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere) Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Hernani (Dk. 56 Mak), Ozdoev, Barrios, Driussi, Azmoun (Dk. 80 Zabolotny), Dzyuba (Dk. 88 Musaev) Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 67 İsmail Köybaşı), Mehmet Topal, Jailson (Dk. 80 Slimani), Eljif Elmas, Moses, Alper Potuk (Dk. 46 Tolgay Arslan), Ayew Goller: Dk. 4 Ozdoev, Dk. 37 ve 76 Azmoun (Zenit), Dk. 43 Mehmet Topal (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 18 Azmoun, Dk. 34 Hernani, Dk. 50 Barrios (Zenit), Dk. 40 Skrtel, Dk. 45+1 Alper Potuk, Dk. 71 Tolgay Arslan, Dk. 83 Şener Özbayraklı, Dk. 90 Eljif Elmas (Fenerbahçe)

SAINT PETERSBURG (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Rusya'nın Zenit takımına 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti. 61. dakikada Mak'ın penaltı noktası civarına etkili ortasına iyi yükselen Azmoun'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 64. dakikada ceza yayı dışında topla buluşan Azmoun'un kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı etkili vuruşta kaleci Harun topu kornere çeldi. 68. dakikada Ayew'in hatalı geri pasında araya giren Azmoun, topu sağdan bindiren Mak'ın önüne bıraktı. Mak'ın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un müdahalesiyle kornere çıktı. 76. dakikada Zenit farkı yeniden 2'ye çıkardı. Dzyuba'nın ara pasında savunmada Mehmet Topal'ın hatasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Azmoun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1. Karşılaşma, Zenit'in 3-1 galibiyetiyle sona erdi.



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