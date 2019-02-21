Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Zenit: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)



Stat: Saint Petersburg Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere) Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Hernani, Ozdoev, Barrios, Driussi, Azmoun, Dzyuba Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Moses, Alper Potuk, Ayew Goller: Dk. 4 Ozdoev, Dk. 37 Azmoun (Zenit), Dk. 43 Mehmet Topal (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 18 Azmoun, Dk. 34 Hernani (Zenit), Dk. 40 Skrtel, Dk. 45+1 Alper Potuk (Fenerbahçe)

SAINT PETERSBURG (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 4. dakikada Zenit öne geçti. Soldan gelişen atakta Driussi'nin ortasında penaltı noktası civarında Sadık Çiftpınar'dan seken top Azmoun'un üzerine geldi. Azmoun, topu göğsüyle sağında müsait durumda bulunan Ozdoev'in önüne yumuşattı. Ozdoev, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 37. dakikada Zenit farkı 2'ye çıkardı. Driussi'nin soldan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Azmoun, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 43. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağ tarafta topla buluşan ve yay içine hareketlenen Mehmet Topal'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. 45+2. dakikada Hernani'nin ceza yayı civarından etkili serbest vuruşunda kaleci Harun, topu son anda kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı, Zenit'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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