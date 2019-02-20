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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Lazio'yu 2-0 mağlup eden Sevilla, turnuvada adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu

20 Şubat 2019 Çarşamba 22:22
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Sevilla, konuk ettiği Lazio'yu 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanan rövanş maçında ev sahibi Sevilla, 20. dakikada Ben Yedder ve 78. dakikada Pablo Sarabia'nın golleriyle Lazio'yu 2-0 mağlup etti.

Sevilla'da 60. dakikada Franco Vazquez, Lazio'da ise 71. dakikada Adam Marusic ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanan Sevilla, bu sonuçla turnuvada adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu.

Turnuvanın son 32 turu rövanşında yarın 15 maç oynanacak.


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 22:22
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