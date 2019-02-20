Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Lazio'yu 2-0 mağlup eden Sevilla, turnuvada adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu



ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Sevilla, konuk ettiği Lazio'yu 2-0 yenerek üst tura yükseldi. Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanan rövanş maçında ev sahibi Sevilla, 20. dakikada Ben Yedder ve 78. dakikada Pablo Sarabia'nın golleriyle Lazio'yu 2-0 mağlup etti. Sevilla'da 60. dakikada Franco Vazquez, Lazio'da ise 71. dakikada Adam Marusic ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanan Sevilla, bu sonuçla turnuvada adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu. Turnuvanın son 32 turu rövanşında yarın 15 maç oynanacak.



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