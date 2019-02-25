Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Ligde 3. Grup'ta 23. hafta, oynanan erteleme maçıyla tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta mücadelesi, erteleme maçıyla tamamlandı. Ligdeki erteleme maçında Bağcılarspor ile Serik Belediyespor 1-1 berabere kaldı. TFF 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE 23 15 6 2 35 12 23 51 2. KOCAELİSPOR 23 13 4 6 30 20 10 43 3. SERİK BELEDİYESPOR 23 10 10 3 26 19 7 40 4. KARACABEY BELEDİYESPOR 23 12 4 7 31 27 4 40 5. YENİ ÇORUMSPOR 23 11 3 9 31 23 8 36 6. PAYASSPOR 23 10 4 9 22 26 -4 34 7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 23 8 9 6 24 26 -2 33 8. TURGUTLUSPOR 23 9 4 10 33 33 0 31 9. DİYARBEKİRSPOR 23 8 6 9 26 26 0 30 10. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 23 8 5 10 30 30 0 29 11. CİZRESPOR 23 6 10 7 18 23 -5 28 12. MUĞLASPOR 23 7 6 10 21 21 0 27 13. 1461 TRABZON 23 5 11 7 19 21 -2 26 14. GÖLCÜKSPOR 23 6 7 10 14 22 -8 25 15. BAĞCILARSPOR 23 5 9 9 26 30 -4 24 16. FATSA BELEDİYESPOR 23 5 9 9 17 24 -7 24 17. ANKARA ADLİYESPOR 23 3 11 9 22 25 -3 20 18. BUCASPOR 23 3 8 12 19 36 -17 17







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