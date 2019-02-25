Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
- Ligde 3. Grup'ta 23. hafta, oynanan erteleme maçıyla tamamlandı25 Şubat 2019 Pazartesi 16:50
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta mücadelesi, erteleme maçıyla tamamlandı.
Ligdeki erteleme maçında Bağcılarspor ile Serik Belediyespor 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|BAYBURT İL ÖZEL İDARE
|23
|15
|6
|2
|35
|12
|23
|51
|2.
|KOCAELİSPOR
|23
|13
|4
|6
|30
|20
|10
|43
|3.
|SERİK BELEDİYESPOR
|23
|10
|10
|3
|26
|19
|7
|40
|4.
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|23
|12
|4
|7
|31
|27
|4
|40
|5.
|YENİ ÇORUMSPOR
|23
|11
|3
|9
|31
|23
|8
|36
|6.
|PAYASSPOR
|23
|10
|4
|9
|22
|26
|-4
|34
|7.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|23
|8
|9
|6
|24
|26
|-2
|33
|8.
|TURGUTLUSPOR
|23
|9
|4
|10
|33
|33
|0
|31
|9.
|DİYARBEKİRSPOR
|23
|8
|6
|9
|26
|26
|0
|30
|10.
|ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|23
|8
|5
|10
|30
|30
|0
|29
|11.
|CİZRESPOR
|23
|6
|10
|7
|18
|23
|-5
|28
|12.
|MUĞLASPOR
|23
|7
|6
|10
|21
|21
|0
|27
|13.
|1461 TRABZON
|23
|5
|11
|7
|19
|21
|-2
|26
|14.
|GÖLCÜKSPOR
|23
|6
|7
|10
|14
|22
|-8
|25
|15.
|BAĞCILARSPOR
|23
|5
|9
|9
|26
|30
|-4
|24
|16.
|FATSA BELEDİYESPOR
|23
|5
|9
|9
|17
|24
|-7
|24
|17.
|ANKARA ADLİYESPOR
|23
|3
|11
|9
|22
|25
|-3
|20
|18.
|BUCASPOR
|23
|3
|8
|12
|19
|36
|-17
|17
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