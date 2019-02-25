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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- Ligde 3. Grup'ta 23. hafta, oynanan erteleme maçıyla tamamlandı

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:50
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta mücadelesi, erteleme maçıyla tamamlandı.

Ligdeki erteleme maçında Bağcılarspor ile Serik Belediyespor 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE23 15 6 2 35 12 23 51
2. KOCAELİSPOR23 13 4 6 30 20 10 43
3. SERİK BELEDİYESPOR23 10 10 3 26 19 7 40
4. KARACABEY BELEDİYESPOR23 12 4 7 31 27 4 40
5. YENİ ÇORUMSPOR23 11 3 9 31 23 8 36
6. PAYASSPOR23 10 4 9 22 26 -4 34
7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR23 8 9 6 24 26 -2 33
8. TURGUTLUSPOR23 9 4 10 33 33 0 31
9. DİYARBEKİRSPOR23 8 6 9 26 26 0 30
10. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR23 8 5 10 30 30 0 29
11. CİZRESPOR23 6 10 7 18 23 -5 28
12. MUĞLASPOR23 7 6 10 21 21 0 27
13. 1461 TRABZON23 5 11 7 19 21 -2 26
14. GÖLCÜKSPOR23 6 7 10 14 22 -8 25
15. BAĞCILARSPOR23 5 9 9 26 30 -4 24
16. FATSA BELEDİYESPOR23 5 9 9 17 24 -7 24
17. ANKARA ADLİYESPOR23 3 11 9 22 25 -3 20
18. BUCASPOR23 3 8 12 19 36 -17 17


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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:50
  1. 23. hafta
  2. Futbol
  3. TFF 3. Lig

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