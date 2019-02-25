Futbol: TFF 3. Lig - 3. Grup'ta oynanan erteleme maçında Bağcılarspor ile Serik Belediyespor 1-1 berabere kaldı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta erteleme maçında Bağcılarspor ile Serik Belediyespor, 1-1 berabere kaldı. Bağcılar Mahmutbey Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın golünü 7. dakikada Batuhan Abdikoğlu, konuk ekibin golünü ise 69. dakikada penaltıdan Mehmet Kaya attı. Bu sonuçla Serik Belediyespor puanını 40'a, Bağcılarspor ise 24'e yükseltti.





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