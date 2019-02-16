Futbol: TFF 3. Lig - Ligde 22. hafta 4 maçla başladı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 22. haftanın perdesi oynanan 4 maçla açıldı. Alınan sonuçlar şöyle: 1. Grup Şile Yıldızspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-3 Tire 1922 Spor-Artvin Hopaspor: 0-0

2. Grup Bergama Belediyespor-Düzcespor: 0-1

3. Grup 1461 Trabzon-Muğlaspor: 2-0



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