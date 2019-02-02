Futbol: TFF 3. Lig - Ligde 20. hafta 9 maçla başladı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 20. haftası 9 maçla başladı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: 1. Grup Karbel Karaköprü Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3

Tire 1922-Körfezspor: 1-1

2. Grup Ofspor-Bergama Belediyespor: 2-0

Altındağ Belediyespor-Adıyaman 1954: 2-0

Esenler Erokspor-Elaziz Belediyespor: 7-0

Alibeyköyspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-1

3. Grup Halide Edip Adıvarspor-Diyarbekirspor: 1-0 Bucaspor-Cizrespor: 1-3 Muğlaspor-Ankara Adliyespor: 2-2

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