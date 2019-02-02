Futbol: TFF 3. Lig
- Ligde 20. hafta 9 maçla başladı02 Şubat 2019 Cumartesi 16:08
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 20. haftası 9 maçla başladı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Karbel Karaköprü Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3
Tire 1922-Körfezspor: 1-1
2. Grup
Ofspor-Bergama Belediyespor: 2-0
Altındağ Belediyespor-Adıyaman 1954: 2-0
Esenler Erokspor-Elaziz Belediyespor: 7-0
Alibeyköyspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-1
3. Grup
Halide Edip Adıvarspor-Diyarbekirspor: 1-0
Bucaspor-Cizrespor: 1-3
Muğlaspor-Ankara Adliyespor: 2-2
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