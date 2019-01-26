Futbol: TFF 3. Lig - Ligde 19. hafta, yapılan 5 maçla başladı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 19. hafta, oynanan 5 maçla başladı. Ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup Yomraspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-2

- 2. Grup Bergama Belediyespor-Osmaniyespor: 0-3

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Kızılcabölükspor: 4-3

Sultanbeyli Belediyespor-Esenler Erokspor: 1-1

- 3. Grup Bağcılarspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-3 Ligde günün son maçında saat 19.00'da 3. Grup takımları Kocaelispor ile Gölcükspor karşı karşıya gelecek.

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