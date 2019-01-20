Futbol: TFF 3. Lig
- Ligde 18. hafta maçları tamamlandı20 Ocak 2019 Pazar 15:58
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 18. hafta maçları sonuçlandı.
Ligde bugün yapılan ikinci yarının ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Karbel Karaköprü Belediyespor-Batman Belediyespor: 2-2
Artvin Hopaspor-Körfezspor: 2-1
Ergene Velimeşespor-Erbaaspor: 1-3
Gebzespor-Şile Yıldızspor: 3-1
Nevşehir Belediyespor-Yomraspor: 1-1
Tire 1922-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
Kozan Belediyespor-Erzin Belediyespor: 0-0
- 2. Grup
Osmaniyespor-Pazarspor: 0-0
Ofspor-Düzcespor: 0-2
Kızılcabölükspor-Bergama Belediyespor: 1-1
Karşıyaka-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0
Alibeyköyspor-Sultanbeyli Belediyespor: 4-0
Esenler Erokspor-Adıyaman 1954: 1-0
Kemerspor 2003-Elaziz Belediyespor: 1-1
Kırşehir Belediyespor-Yeni Orduspor: 1-0
- 3. Grup
Anagold 24 Erzincanspor-Bucaspor: 2-0
Payasspor-Cizrespor: 2-3
Fatsa Belediyespor-Kocaelispor: 0-0
Muğlaspor-Yeni Çorumspor: 2-0
Gölcükspor-Diyarbekirspor: 2-0
Ankara Adliyespor-Karacabey Belediyespor: 1-1
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