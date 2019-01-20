Futbol: TFF 3. Lig - Ligde 18. hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 18. hafta maçları sonuçlandı. Ligde bugün yapılan ikinci yarının ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Karbel Karaköprü Belediyespor-Batman Belediyespor: 2-2 Artvin Hopaspor-Körfezspor: 2-1 Ergene Velimeşespor-Erbaaspor: 1-3 Gebzespor-Şile Yıldızspor: 3-1 Nevşehir Belediyespor-Yomraspor: 1-1 Tire 1922-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0 Kozan Belediyespor-Erzin Belediyespor: 0-0

- 2. Grup

Osmaniyespor-Pazarspor: 0-0 Ofspor-Düzcespor: 0-2 Kızılcabölükspor-Bergama Belediyespor: 1-1 Karşıyaka-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0 Alibeyköyspor-Sultanbeyli Belediyespor: 4-0 Esenler Erokspor-Adıyaman 1954: 1-0 Kemerspor 2003-Elaziz Belediyespor: 1-1 Kırşehir Belediyespor-Yeni Orduspor: 1-0

- 3. Grup

Anagold 24 Erzincanspor-Bucaspor: 2-0 Payasspor-Cizrespor: 2-3 Fatsa Belediyespor-Kocaelispor: 0-0 Muğlaspor-Yeni Çorumspor: 2-0 Gölcükspor-Diyarbekirspor: 2-0 Ankara Adliyespor-Karacabey Belediyespor: 1-1

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