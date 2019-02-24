Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü ilk sıraya yükseldi



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü ilk sırayı devraldı. Ligde yapılan 23. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Tarsus İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-0 yenen Tuzlaspor, 49 puan ve averajla Menemen Belediyespor'un önünde liderliğini devam ettirdi. Beyaz Grup'ta ise haftaya lider giren Sakaryaspor, deplasmanda Niğde Anadolu'ya 1-0 mağlup oldu ve 48 puanda kaldı. Ankara Demirspor'u 4-1 yenen Keçiörengücü, puanını 50'ye çıkararak liderliğe yükseldi. Sakaryaspor üçüncü sıraya gerilerken, İnegölspor'u 3-0 yenen Yılport Samsunspor ikinciliğe çıktı. Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

- Kırmızı Grup Takımlar O G B M A Y AV P 1. TUZLASPOR 23 15 4 4 47 13 34 49 2. MENEMEN BELEDİYESPOR 23 14 7 2 50 27 23 49 3. FATİH KARAGÜMRÜK 23 13 4 6 38 25 13 43 4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 23 10 9 4 38 18 20 39 5. ŞANLIURFASPOR 23 10 6 7 29 27 2 36 6. PENDİKSPOR 23 9 7 7 33 29 4 34 7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 23 9 6 8 30 27 3 33 8. SİVAS BELEDİYESPOR 23 9 5 9 29 31 -2 32 9. BAK SPOR 23 7 9 7 26 34 -8 30 10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 23 7 8 8 25 29 -4 29 11. TARSUS İDMANYURDU 23 7 7 9 29 39 -10 28 12. KIRKLARELİSPOR 23 7 6 10 30 30 0 27 13. KAHRAMANMARAŞSPOR 23 7 6 10 22 30 -8 27 14. FETHİYESPOR 23 4 10 9 25 30 -5 22 15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 23 4 10 9 30 43 -13 22 16. BANDIRMASPOR BALTOK 23 5 6 12 25 38 -13 21 17. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 23 5 5 13 20 44 -24 20 18. TOKATSPOR 23 3 9 11 19 31 -12 18

- Beyaz Grup Takımlar O G B M A Y AV P 1. KEÇİÖRENGÜCÜ 23 15 5 3 41 21 20 50 2. YILPORT SAMSUNSPOR 23 15 4 4 37 18 19 49 3. SAKARYASPOR 23 14 6 3 40 20 20 48 4. SARIYER 23 14 6 3 40 22 18 48 5. KASTAMONUSPOR 1966 23 14 3 6 41 18 23 45 6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 23 10 6 7 35 21 14 36 7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 23 11 3 9 35 29 6 36 8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 23 10 5 8 31 23 8 35 9. İNEGÖLSPOR 23 10 5 8 28 27 1 35 10. NİĞDE ANADOLU 23 8 7 8 31 27 4 31 11. UTAŞ UŞAKSPOR 23 6 10 7 26 20 6 28 12. EYÜPSPOR 23 7 6 10 23 28 -5 27 13. GÜMÜŞHANESPOR 23 4 11 8 24 30 -6 23 14. HACETTEPE 23 5 8 10 31 39 -8 23 15. BAYRAMPAŞA 23 3 8 12 14 29 -15 17 16. ANKARA DEMİRSPOR 23 4 4 15 22 38 -16 16 17. MANİSASPOR 23 3 3 17 22 63 -41 -3 18. GAZİANTEPSPOR 23 3 2 18 11 59 -48 -25 Not: Ligde Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silindi.

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