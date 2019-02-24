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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü ilk sıraya yükseldi

24 Şubat 2019 Pazar 16:16
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü ilk sırayı devraldı.

Ligde yapılan 23. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Tarsus İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-0 yenen Tuzlaspor, 49 puan ve averajla Menemen Belediyespor'un önünde liderliğini devam ettirdi.

Beyaz Grup'ta ise haftaya lider giren Sakaryaspor, deplasmanda Niğde Anadolu'ya 1-0 mağlup oldu ve 48 puanda kaldı. Ankara Demirspor'u 4-1 yenen Keçiörengücü, puanını 50'ye çıkararak liderliğe yükseldi. Sakaryaspor üçüncü sıraya gerilerken, İnegölspor'u 3-0 yenen Yılport Samsunspor ikinciliğe çıktı.

Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


- Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. TUZLASPOR23 15 4 4 47 13 34 49
2. MENEMEN BELEDİYESPOR23 14 7 2 50 27 23 49
3. FATİH KARAGÜMRÜK23 13 4 6 38 25 13 43
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR23 10 9 4 38 18 20 39
5. ŞANLIURFASPOR23 10 6 7 29 27 2 36
6. PENDİKSPOR23 9 7 7 33 29 4 34
7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR23 9 6 8 30 27 3 33
8. SİVAS BELEDİYESPOR23 9 5 9 29 31 -2 32
9. BAK SPOR23 7 9 7 26 34 -8 30
10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR23 7 8 8 25 29 -4 29
11. TARSUS İDMANYURDU23 7 7 9 29 39 -10 28
12. KIRKLARELİSPOR23 7 6 10 30 30 0 27
13. KAHRAMANMARAŞSPOR23 7 6 10 22 30 -8 27
14. FETHİYESPOR23 4 10 9 25 30 -5 22
15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR23 4 10 9 30 43 -13 22
16. BANDIRMASPOR BALTOK23 5 6 12 25 38 -13 21
17. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ23 5 5 13 20 44 -24 20
18. TOKATSPOR23 3 9 11 19 31 -12 18

- Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. KEÇİÖRENGÜCÜ23 15 5 3 41 21 20 50
2. YILPORT SAMSUNSPOR23 15 4 4 37 18 19 49
3. SAKARYASPOR23 14 6 3 40 20 20 48
4. SARIYER23 14 6 3 40 22 18 48
5. KASTAMONUSPOR 196623 14 3 6 41 18 23 45
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR23 10 6 7 35 21 14 36
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR23 11 3 9 35 29 6 36
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER23 10 5 8 31 23 8 35
9. İNEGÖLSPOR23 10 5 8 28 27 1 35
10. NİĞDE ANADOLU23 8 7 8 31 27 4 31
11. UTAŞ UŞAKSPOR23 6 10 7 26 20 6 28
12. EYÜPSPOR23 7 6 10 23 28 -5 27
13. GÜMÜŞHANESPOR23 4 11 8 24 30 -6 23
14. HACETTEPE23 5 8 10 31 39 -8 23
15. BAYRAMPAŞA23 3 8 12 14 29 -15 17
16. ANKARA DEMİRSPOR23 4 4 15 22 38 -16 16
17. MANİSASPOR23 3 3 17 22 63 -41 -3
18. GAZİANTEPSPOR23 3 2 18 11 59 -48 -25

Not: Ligde Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silindi.

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:16
  1. Beyaz Grup
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  3. Keçiörengücü
  4. Kırmızı Grup
  5. TFF 2. Lig
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