Futbol: TFF 2. Lig - Ligin 20. haftasında 3 karşılaşma oynandı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'in 20. haftası 3 maçla başladı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup: Etimesgut Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 3-0

Beyaz Grup: Sancaktepe Belediyespor-Yılport Samsunspor: 1-0 Manisaspor-UTAŞ Uşakspor: 0-4



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.