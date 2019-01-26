Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 19. hafta, oynanan 3 maçla başladı.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kırmızı Grup
Pendikspor-Zonguldak Kömürspor: 0-0
- Beyaz Grup
Bayrampaşa-Sancaktepe Belediyespor: 1-1
Hacettepe-Manisaspor: 0-2
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