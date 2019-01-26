Futbol: TFF 2. Lig - Ligde 19. hafta 3 maçla başladı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 19. hafta, oynanan 3 maçla başladı. Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Kırmızı Grup Pendikspor-Zonguldak Kömürspor: 0-0

- Beyaz Grup

Bayrampaşa-Sancaktepe Belediyespor: 1-1 Hacettepe-Manisaspor: 0-2

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