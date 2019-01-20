Futbol: TFF 2. Lig
- Ligde 18. hafta tek maç dışında tamamlandı20 Ocak 2019 Pazar 15:54
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta sona ererken, Beyaz Grup'ta bir maç hariç ikinci yarının ilk haftası tamamlandı.
Beyaz Grup'ta hafta, Sakaryaspor ile Keçiörengücü arasında saat 16.30'da Sakarya'da başlayacak maçla son bulacak.
İkinci yarının ilk haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kırmızı Grup
Kahramanmaraşspor-Bandırmaspor Baltok: 2-1
Sivas Belediyespor-Pendikspor: 1-2
Zonguldak Kömürspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-0
Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor: 1-3
Tokatspor-Darıca Gençlerbirliği: 4-0
Tuzlaspor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-1
- Beyaz Grup
Gümüşhanespor-Bayrampaşa: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Yılport Samsunspor: 3-2
Manisaspor-Sarıyer: 0-4
UTAŞ Uşakspor-Hacettepe: 2-2
Sancaktepe Belediyespor-Kastamonuspor 1966: 0-1
İnegölspor-Niğde Anadolu: 2-1
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