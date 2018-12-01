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Futbol: TFF 2. Lig

- Ligin 15. haftası, iki grupta oynanan 8 müsabakayla başladı

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:35
Futbol: TFF 2. Lig


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 15. hafta, gruplarda yapılan 8 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:


- Kırmızı Grup


Sivas Belediyespor-BUGSAŞ Spor: 2-2

Kahramanmaraşspor-Etimesgut Belediyespor: 0-2

Menemen Belediyespor-Bandırmaspor Baltok: 2-1

Fatih Karagümrük-Tarsus İdmanyurdu: 1-1

Darıca Gençlerbirliği-Konya Anadolu Selçukspor: 0-1

Fethiyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2


- Beyaz Grup


Hacettepe-Keçiörengücü: 2-3

Sarıyer-Niğde Anadolu: 1-0

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:35
  1. 15. hafta
  2. Beyaz Grup
  3. Futbol
  4. Kırmızı Grup
  5. TFF 2. Lig

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