Futbol: TFF 1. Lig - Ligde 4. hafta yapılan tek maçla sona erdi- Haftaya lider giren Ümraniyespor, mağlup olmasına rağmen rakiplerinin de puan kaybetmesiyle averajla zirvedeki yerini korudu



İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 4. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Ligin 4. haftasının kapanış maçında Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Ligde kapanış maçının ardından liderlik koltuğu el değiştirmedi. Haftaya 9 puanla lider giren Ümraniyespor, deplasmanda Balıkesirspor'a 2-0 yenilmesine rağmen rakiplerinin de puan kaybetmesiyle averajla zirvedeki yerini korudu.

- Haftanın sonuçları

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı: Balıkesirspor-Ümraniyespor: 2-0 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0 Altınordu-Eskişehirspor: 4-1 Boluspor-Altay: 0-2 Bursaspor-Osmanlıspor: 3-1 İstanbulspor-Giresunspor: 2-1 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor: 0-1 Adanaspor-Adana Demirspor: 0-0 Hatayspor-Fatih Karagümrük: 0-0

- Puan durumu

Ligin 4. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle: Takımlar O G B M A Y AV P 1. ÜMRANİYESPOR 4 3 0 1 9 5 4 9 2. BURSASPOR 4 3 0 1 8 5 3 9 3. HATAYSPOR 4 2 2 0 7 2 5 8 4. FATİH KARAGÜMRÜK 4 2 2 0 6 3 3 8 5. KEÇİÖRENGÜCÜ 4 2 2 0 3 1 2 8 6. ALTAY 4 2 1 1 6 5 1 7 7. AKHİSARSPOR 4 2 1 1 3 2 1 7 8. ADANA DEMİRSPOR 4 1 3 0 2 0 2 6 9. BALIKESİRSPOR 4 2 0 2 4 4 0 6 10. İSTANBULSPOR 4 1 2 1 7 7 0 5 11. ADANASPOR 4 1 2 1 5 5 0 5 12. ALTINORDU 4 1 1 2 5 4 1 4 13. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 4 1 1 2 4 5 -1 4 14. OSMANLISPOR 4 1 1 2 5 7 -2 4 15. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 4 1 1 2 3 6 -3 4 16. BOLUSPOR 4 0 1 3 1 5 -4 1 17. GİRESUNSPOR 4 0 1 3 4 10 -6 1 18. ESKİŞEHİRSPOR 4 0 1 3 4 10 -6 -5

Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.

- Gelecek haftanın programı

TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde: 20 Eylül Cuma: 19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir) 21 Eylül Cumartesi: 14.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı) 16.30 Altay-Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı) 19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 22 Eylül Pazar: 14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk) 16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir) 19.00 Akhisarspor-Hatayspor (Spor Toto Akhisar)



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