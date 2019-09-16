0553 313 94 23

Futbol: TFF 1. Lig

- Hatayspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0

16 Eylül 2019 Pazartesi 21:15
Futbol: TFF 1. Lig


Stat: Osmanlı

Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Bersan Duran

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Mirkan Aydın (Dk. 86 Bokila), Selim Ilgaz (Dk. 79 Quali), Gökhan Karadeniz, Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk. 64 Aabid), Caner Hüseyin Bağ

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Darri, Zeki Yıldırım, Emeghara (Dk. 64 Sosseh), Arif Morkaya, Koray Altınay, Ramazan Civelek (Dk. 73 Mervan Çelik), Barış Özbek (Dk. 86 Stefan Silva)

Kırmızı kart: Dk. 90 Kubilay Sönmez (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Güreler, Dk. 20 Sadi Karaduman, Dk. 49 Barbosa, Dk. 90+2 Bokila (Hatayspor), Dk. 35 Emeghara (Fatih Karagümrük)


ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Hatayspor, sahasındaki zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara'da oynadığı karşılaşmada Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 21:15
  1. Fatih Karagümrük
  2. Futbol
  3. Hatayspor
  4. TFF 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatayspor Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
    1. Hatayspor Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
    2. Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası
    3. Alanyaspor Fenerbahce maçı canlı takip
    4. Neslican Tay yoğun bakımdan çıktı mı?..
    5. Sudan ile Eritre ilişkileri..
    6. Futbol: TFF 1. Lig
    7. Fırında balık nasıl yapılır? Fırında..
    8. Hikmet Karaman: “Bir an önce ligin alt..
    9. Sürekli öğretmen değişince, velilerden..
    10. TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - Fatih..
    11. Süt üreticileri maliyetten şikayetçi
    12. Türkiye-Rusya-İran ortak açıklaması
    13. Karaman’da kamyonun çarptığı yaşlı..
    14. Rusya’da ‘Orta Asya’nın güvenliği’..
    15. Bakan Selçuk Van’da
    16. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler..
    17. Aramco saldırısının İran..
    18. Futbol: Süper Lig
    19. Tutuklanan HDP'li Kulp Belediye..
    20. Kulp’taki hain saldırıya 5 tutuklama
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!