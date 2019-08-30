Futbol: TFF 1. Lig
- Osmanlıspor: 2 - Adanaspor: 230 Ağustos 2019 Cuma 22:19
Stat: Osmanlı
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Ali Tuna
Osmanlıspor: Mele, Ali Eren İyican, Ali Ülgen (Dk. 85 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Blagocevic, Ayuk, Barış Zeren (Dk. 84 Doğukan Efe), Atakan Rıdvan Çankaya, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Mertan Caner Öztürk (Dk. 69 Todorovic)
Adanaspor: Kracic, Özkan Taştemur, Serdar Bingöl, Renan Diniz, Veli Kızılkaya, Serhat Tunç, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Dk. 79 Abdulkadir Özdemir), Arabidze (Dk. 46 Bagayoko), Gleison (Dk. 46 Enes Yasin Akyol), Eze
Goller: Dk. 20 Beykan Şimşek, Dk. 74 Okan Deniz (Osmanlıspor), Dk. 55 Hakan Barış, Dk. 77 Eze (Penaltıdan) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 45 Özkan Taştemur (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Ahmet Dereli, Dk. 49 Serhat Tunç, Dk. 90+7 Eze (Adanaspor), Dk. 45+2 Mehmet Yiğit, Dk. 65 Ali Eren İyican, Dk. 76 Ali Ülgen, Dk. 80 Barış Zeren, Dk. 83 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)
ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'de 3. haftanın açılış maçında Osmanlıspor ile Adanaspor 2-2 berabere kaldı.
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