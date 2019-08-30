Futbol: TFF 1. Lig - Osmanlıspor: 2 - Adanaspor: 2

Stat: Osmanlı Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Ali Tuna Osmanlıspor: Mele, Ali Eren İyican, Ali Ülgen (Dk. 85 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Blagocevic, Ayuk, Barış Zeren (Dk. 84 Doğukan Efe), Atakan Rıdvan Çankaya, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Mertan Caner Öztürk (Dk. 69 Todorovic) Adanaspor: Kracic, Özkan Taştemur, Serdar Bingöl, Renan Diniz, Veli Kızılkaya, Serhat Tunç, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Dk. 79 Abdulkadir Özdemir), Arabidze (Dk. 46 Bagayoko), Gleison (Dk. 46 Enes Yasin Akyol), Eze Goller: Dk. 20 Beykan Şimşek, Dk. 74 Okan Deniz (Osmanlıspor), Dk. 55 Hakan Barış, Dk. 77 Eze (Penaltıdan) (Adanaspor) Kırmızı kart: Dk. 45 Özkan Taştemur (Adanaspor) Sarı kartlar: Dk. 2 Ahmet Dereli, Dk. 49 Serhat Tunç, Dk. 90+7 Eze (Adanaspor), Dk. 45+2 Mehmet Yiğit, Dk. 65 Ali Eren İyican, Dk. 76 Ali Ülgen, Dk. 80 Barış Zeren, Dk. 83 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'de 3. haftanın açılış maçında Osmanlıspor ile Adanaspor 2-2 berabere kaldı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.