Futbol: TFF 1. Lig - Fatih Karagümrük: 3 - Bursaspor: 1



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Sezgin Çınar Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Abdulhamit Yıldız, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Arif Morkaya (Dk. 60 Silva), Sabo, Erkan Zengin, Barış Özbek (Dk. 90+1 Efe Tatlı), Darri (Dk. 66 Mervan Çelik), Emeghara Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Latovlevici, Atanasov, Ozan İsmail Koç, Burak Kapacak (Dk. 79 Shehu), Emirhan Aydoğan, Onur Atasayar, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 77 Ali Akman) Goller: Dk. 13 Darri, Dk. 76 ve 82 Emeghara (Fatih Karagümrük), Dk. 48 Emirhan Aydoğan (Bursaspor) Kırmızı kart: Dk. 45+1 Ozan İsmail Koç (Bursaspor) Sarı kartlar: Dk. 42 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 52 İsmail Çokçalış (Bursaspor), Dk. 54 Alparslan Erdem, Dk. 81 Barış Başdaş (Fatih Karagümrük)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in ilk hafta maçında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yendi.



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