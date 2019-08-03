Futbol: TFF 1. Lig - 2019-2020 sezonunun ilk 3 hafta maç programı açıklandı



İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 3 hafta maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezon 16 Ağustos Cuma günü Giresunspor ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

- TFF 1. Lig'de ilk 3 haftanın maç programı

1. Hafta:

16 Ağustos Cuma: 20.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk) 17 Ağustos Cumartesi: 19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor (Stat belli değil) 21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 21.45 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı) 18 Ağustos Pazar: 16.30 Hatayspor-Altınordu (Stat belli değil) 19.15 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir) 21.45 Altay-Ümraniyespor (Stat belli değil) 21.45 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar) 19 Ağustos Pazartesi: 20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü (Yeni Eskişehir)

2. Hafta: 23 Ağustos Cuma: 20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk) 24 Ağustos Cumartesi: 16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Stat belli değil) 21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk) 21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu) 25 Ağustos Pazar:

17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 Menemenspor-Hatayspor (Stat belli değil)

21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

26 Ağustos Pazartesi: 20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

3. Hafta 30 Ağustos Cuma: 20.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı) 31 Ağustos Cumartesi: 17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir) 21.45 Altay-Balıkesirspor (Stat belli değil) 21.45 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

1 Eylül Pazar: 19.15 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk) 19.15 Fatih Karagümrük-Menemenspor (Stat belli değil) 21.45 Eskişehirspor-Bursaspor (Yeni Eskişehir) 21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



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