Futbol: TFF 1. Lig
- Osmanlıspor: 1 - Tetiş Yapı Elazığspor: 126 Kasım 2018 Pazartesi 21:22
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Burak Cansız, Çetin Öncel
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Sinan Kurt (Dk. 40 Mertan Caner Öztürk), Ayuk (Dk. 56 Beykan Şimşek), Burhan Eşer (Dk. 73 Oğuzhan Erdoğan), Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Lumanza, Anıl Karaer, Magaye
Tetiş Yapı Elazığpor: Soner Şahin, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Orhan Şam, Tatos, Adem Alkaşi, Bagayoko (Dk. 62 Kadir Taşoğlu), Ali Fırat Okur, Diarra (Dk. 73 Murathan Özen), Mehmet Yiğit, Emre Öztürk
Goller: Dk. 32 Tatos (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 59 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor)
Kırmızı kart: Dk. 36 Magaye (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Bagayoko, Dk. 38 Soner Şahin, Dk. 62 Emre Öztürk, Dk. 90+2 Adem Alkaşi (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 85 Beykan Şimşek, Dk. 90+2 Anıl Karaer (Osmanlıspor)
BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta kapanış maçında Osmanlıspor ile Tetiş Yapı Elazığspor 1-1 berabere kaldı.
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