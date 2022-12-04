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Gündem Futbol takımı kamyonetle çarpıştı! 5 kişi yaralandı
Gündem

Futbol takımı kamyonetle çarpıştı! 5 kişi yaralandı

Konya'da deplasmana giden Huğluspor Futbol Kulübü futbolcularının olduğu otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 14:23:00 - 2022-12-04 14:27:33
Futbol takımı kamyonetle çarpıştı! 5 kişi yaralandı

Antrenör Lütfü Güney idaresindeki 42 EFK 47 plakalı otomobil, Konya-Akören kara yolu Hatunsaray kavşağında Hasan Hüseyin K. yönetimindeki 34 VM 0372 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada her iki sürücüyle otomobildeki futbolcular, Emre Yıldız, Talip Yaşar ve Burak Dilim yaralandı. Yaralılar, Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu arada, kazayı haber alan Huğluspor Kulübü yönetici ve futbolcuları da olay yerine geldi. Konya Amatör Küme 100. Yıl Süper Grup'ta Aktören Kültürspor ile oynanacak maç da ileri bir tarihe ertelendi.

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