Futbol: Süper Lig'de görünüm - Ligde 4. hafta yapılan tek maçla tamamlandı- Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 4. hafta yapılan tek maçla sona erdi. Ligin 4. haftasının son maçında Fenerbahçe, deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı. Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Alanyaspor, 12 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

- Haftanın sonuçları

Ligin 4. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle: Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: 3-2 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-4 Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0 Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2 Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 3-1

- Puan durumu

Ligde 4. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: Takımlar O G B M A Y AV P 1. AYTEMİZ ALANYASPOR 4 4 0 0 11 4 7 12 2. ÇAYKUR RİZESPOR 4 2 2 0 4 2 2 8 3. FENERBAHÇE 4 2 1 1 9 5 4 7 4. YUKATEL DENİZLİSPOR 4 2 1 1 4 1 3 7 5. GALATASARAY 4 2 1 1 5 5 0 7 6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 4 2 1 1 8 9 -1 7 7. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 4 2 0 2 10 5 5 6 8. TRABZONSPOR 4 1 3 0 6 5 1 6 9. KONYASPOR 4 1 3 0 4 3 1 6 10. DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 1 2 1 6 4 2 5 11. ANTALYASPOR 4 1 2 1 5 6 -1 5 12. MKE ANKARAGÜCÜ 4 1 2 1 2 5 -3 5 13. BEŞİKTAŞ 4 1 1 2 6 7 -1 4 14. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 4 1 1 2 4 7 -3 4 15. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 4 0 2 2 5 7 -2 2 16. GÖZTEPE 4 0 2 2 0 4 -4 2 17. GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 1 3 4 9 -5 1 18. KASIMPAŞA 4 0 1 3 2 7 -5 1



- Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 5. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde: 20 Eylül Cuma: 20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 21 Eylül Cumartesi: 15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediye Kadir Has) 20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker) 22 Eylül Pazar: 14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi) 16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman) 19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) 23 Eylül Pazartesi: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül) 20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)



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