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Futbol: Süper Lig'de görünüm

- Ligde 4. hafta yapılan tek maçla tamamlandı- Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:19
Futbol: Süper Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 4. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Ligin 4. haftasının son maçında Fenerbahçe, deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Alanyaspor, 12 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.


- Haftanın sonuçları


Ligin 4. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: 3-2

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2

MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-4

Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2

Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 3-1


- Puan durumu


Ligde 4. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. AYTEMİZ ALANYASPOR4 4 0 0 11 4 7 12
2. ÇAYKUR RİZESPOR4 2 2 0 4 2 2 8
3. FENERBAHÇE4 2 1 1 9 5 4 7
4. YUKATEL DENİZLİSPOR4 2 1 1 4 1 3 7
5. GALATASARAY4 2 1 1 5 5 0 7
6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP4 2 1 1 8 9 -1 7
7. BTCTURK YENİ MALATYASPOR4 2 0 2 10 5 5 6
8. TRABZONSPOR4 1 3 0 6 5 1 6
9. KONYASPOR4 1 3 0 4 3 1 6
10. DEMİR GRUP SİVASSPOR4 1 2 1 6 4 2 5
11. ANTALYASPOR4 1 2 1 5 6 -1 5
12. MKE ANKARAGÜCÜ4 1 2 1 2 5 -3 5
13. BEŞİKTAŞ4 1 1 2 6 7 -1 4
14. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR4 1 1 2 4 7 -3 4
15. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR4 0 2 2 5 7 -2 2
16. GÖZTEPE4 0 2 2 0 4 -4 2
17. GENÇLERBİRLİĞİ4 0 1 3 4 9 -5 1
18. KASIMPAŞA4 0 1 3 2 7 -5 1


- Gelecek haftanın programı


Süper Lig'de 5. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:

20 Eylül Cuma:

20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 22:19
  1. 4. hafta
  2. Aytemiz Alanyaspor
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. SÜPER LİG
  6. SÜPERLİG

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