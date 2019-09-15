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Futbol: Süper Lig

- Trabzonspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

15 Eylül 2019 Pazar 21:00
Futbol: Süper Lig


Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Fernandes (Dk. 44 Hüseyin Türkmen), Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Avdijaj, Sörloth

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Toure, Polomat, Baiano, Berat Özdemir, Stancu, Sessegnon, Candeias, Sio

Goller: Dk. 17 Novak (Trabzonspor), Dk. 44 Stancu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 30 Polomat, Dk. 45 Berat Özdemir (Gençlerbirliği)


TRABZON (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

10. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, penaltı noktası gerisinde Sosa'nın sert şutunda kaleci Ertaç Özbilir, topu üsten kornere gönderdi.

17. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Pereira'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumdaki Novak, kafa vuruşuyla topu kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluşturdu: 1-0

27. dakikada Sessegnon'un pasında, soldan ceza alanına giren Sio'nun karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.

28. dakikada Sio'nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

32. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ertaç Özbilir topu kontrol etti.

44. dakikada Gençlerbirliği, beraberliği sağladı. Sio'nun pasında ceza alanı içinde Stancu, gelişine yerden bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 21:00
  1. Futbol
  2. Gençlerbirliği
  3. SÜPER LİG
  4. Trabzonspor

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