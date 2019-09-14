Futbol: Süper Lig - Medipol Başakşehir: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)



Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, İbrahim Bozbey Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Yatabare Gol: Dk. 39 Yatabare (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 22 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 19. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Aleksic, ceza sahasına doğru hareketlendi. Yayın önünde Crivelli ile verkaça giren Sırp futbolcunun şutunda kalecinin sektirdiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. 26. dakikada Caiçara'nın sağdan yerden ortasını, altıpasın sağında kontrol eden Visca'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 27. dakikada Mahmut Tekdemir'in savunma arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Visca, topu ceza sahası içi sağ çaprazda kontrol etti. Bosna Hersekli oyuncunun şutunda kaleci Samassa'dan dönen meşin yuvarlağı tehlike bölgesinin dışına gönderdi. 39. dakikada konuk ekibin golü geldi. Yatabare, ceza sahasına ortalanan topu, Hakan Arslan'a indirdi. Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde bulunan buluşan Yatabare, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 45. dakikada ceza yayı civarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caiçara'nın şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı. Mücadelenin ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



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