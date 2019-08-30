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Futbol: Süper Lig

- Kasımpaşa: 0 - MKE Ankaragücü: 1

30 Ağustos 2019 Cuma 22:39
Futbol: Süper Lig


Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Bilal Gölen

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili (Dk. 75 Heintz), Thiam, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Quaresma), Mustafa Pektemek (Dk. 68 İlhan Depe)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke (Dk. 86 Yalçın Ayhan), Sedat Ağçay (Dk. 73 Faty), Canteros, Aydın Karabulut (Dk. 64 Sadaev), İlhan Parlak, Orgill

Gol: Dk. 23 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 39 Aydın Karabulut, Dk. 45+4 İlhan Parlak, Dk. 76 Pinto, Dk. 83 Faty, Dk. 90+4 Sadaev (MKE Ankaragücü), Dk. 41 Hafez (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında yapılan maçta MKE Ankaragücü, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan MKE Ankaragücü puanını 5'e çıkardı. Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 1 puanda kaldı.

50. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Mustafa Pektemek, ceza sahası içinde pasını Aytaç Kara'ya verdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Korcan Çelikay, yakın direk dibinde müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Quaresma, ceza sahası dışı sol çaprazdan kale alanına ortasını gönderdi. İyi yükselen Thiam'ın altıpasın önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

86. dakikada Hafez, rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çekti. MKE Ankaragücü savunmasına çarparak kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Korcan kornere tokatladı.

Kalan dakikalarda 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmadan MKE Ankaragücü 1-0 galip ayrıldı.


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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 22:39
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. MKE Ankaragücü
  4. SÜPER LİG

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