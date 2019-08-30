0553 313 94 23

Futbol: Süper Lig

- İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 -Galatasaray: 0 (İlk yarı)

30 Ağustos 2019 Cuma 21:33
Futbol: Süper Lig


Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Djedje, Mensah, Rienstra, Henrique, Umut Bulut, Adebayor

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao , Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Babel, Diagne

Gol: Dk. 37 Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Belhanda (Galatasaray), Dk. 35 Djedje (İstikbal Mobilya Kayserispor)


KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'a karşı ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

28. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Yasir Subaşı'nın ceza sahasına gönderdiği topa savunma oyuncularının arasında iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

30. dakikada Kayserispor yarı alanın ortalarında topla buluşan Mariano'nun sağ çaprazdan sol ayakla kaleye gönderdiği etkili şutta, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

37. dakikada Kayserispor öne geçti. Kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Galatasaray'da Mariano'dan gelen topu kalecisine göndermek isteyen Luyindama'nın hatalı geri pasında meşin yuvarlak Kayserisporlu Henrique'de kaldı. Ceza yayında topla buluşan Henrique, ceza sahasına girdikten sonra öne çıkan kaleci Muslera'dan sıyrılıp yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

44. dakikada sağ kanatta gelişen Kayserispor atağında Lopes'in ceza sahasına gönderdiği pasla altıpas üzerinde topla buluşan Umut Bulut'un kontrol edemediği meşin yuvarlak kalecide kaldı.

45+1. dakikada Diagne'nin kafayla indirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Mariano'nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresini 1-0 Kayserispor önde tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 21:33
  1. Galatasaray
  2. İstikbal Mobilya Kayserispor
  3. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Büyük marketler küçük esnafı çok etkiliyor”
    1. “Büyük marketler küçük esnafı çok..
    2. Ağrı Belediyesi 360 belediye çalışanı..
    3. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
    4. 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Ukrayna'da..
    5. ABD'den Çin'e 'Doğu Türkistan' çağrısı!
    6. Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday..
    7. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    8. GÜNCELLEME 2 - Mersin'de şeftali yüklü..
    9. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    10. Antalya'da tur otobüsü şarampole..
    11. Hatay’da sazlık alanda çıkan yangın..
    12. Yenişehir’de çamlık alanda çıkan..
    13. Uluslararası Bisiklet Festivali
    14. İstanbul, Adana, Muğla ve Bolu'nun..
    15. 30 Ağustos coşkusu Eyüpsultan’ı sardı
    16. Meral Akşener'in en mutlu olduğu an
    17. İzmir İl Meclisi’nde ‘imar’ tartışması
    18. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30..
    19. Roma'dan savunmaya takviye
    20. A Milli Futbol Takımı'nın programı..
    21. Yemen’de bomba yüklü motosiklet..
    22. Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    23. Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6..
    24. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    25. İki futbolcu ilk kez A Milli Takım'a..
    26. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine..
    27. İdlib'te on binlerce sivil sokağa..
    28. Futbol: Süper Lig
    29. Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Ankaragücü:..
    30. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak