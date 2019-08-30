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Futbol: Süper Lig

- Kasımpaşa: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

30 Ağustos 2019 Cuma 21:26
Futbol: Süper Lig


Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Bilal Gölen

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Thiam, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Mustafa Pektemek

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat Ağçay, Canteros, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Orgill

Gol: Dk. 23 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 39 Aydın Karabulut, Dk. 45+4 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), Dk. 41 Hafez (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında yapılan Kasımpaşa-MKE Ankaragücü mücadelesinin ilk yarısını, konuk takım 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanatta Hajradinovic'in pasında son çizgiye yakın bir noktada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan, pasını kale alanına çıkardı. MKE Ankaragücü savunmasında Pazdan'ın altıpas çevresinde ters vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

19. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Thiam, pasını kale sahasına sokulan Khalili'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'dan döndü.

23. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kale alanına ortasını yaptı. İlhan Parlak'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün üzerinden filelerle buluştu: 0-1.

31. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Khalili'nin ceza yayı çevresinden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan'dan döndü. Ardından pozisyonu takip eden Hafez'in ceza sahası içi sol çaprazda bekletmeden şutunda meşin yuvarlak yakın direğe çarparak auta çıktı.

34. dakikada Aytaç'ın yerden pasında topla buluşan Hafez, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Hajradinovic'in arka direkte yaptığı vuruşta yerden seken meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0 önde bitirdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 21:26
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. MKE Ankaragücü
  4. SÜPER LİG

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