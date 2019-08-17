Futbol: Süper Lig - Gençlerbirliği: 0 - Çaykur Rizespor: 1



Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Ramos, Polomat, Toure, Berat Ayberk Özdemir, Sessegnon, Yasin Pehlivan (Dk. 75 Rahmetullah Berişbek), Candeias, Seuntjens (Dk. 46 Nadir Çiftçi), Sio (Dk. 67 Stancu)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Chatziisaias, Melnjak, Morozyuk, Abarhoun, Boldrin, Vetrih (Dk. 84 Abdullah Durak), Samudio, Pauw (Dk. 71 Barış Alıcı), Diomande (Dk. 60 Attamah), El Kabir Gol: Dk. 66 Melnjak (Çaykur Rizespor) Kırmızı kart: Dk. 39 Ramos (Gençlerbirliği) Sarı kartlar: Dk. 69 Pauw, Dk. 89 Samudio (Çaykur Rizespor), Dk. 74 Candeias, Dk. 86 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)





ANKARA (AA) - Süper Lig'in ilk hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. 51. dakikada Nadir Çiftçi'nin pası sonrası topla sol kanattan ceza alanına giren Polomat'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 62. dakikada Candeias'ın sağdan ceza alanı içine yaptığı ortada, iyi yükselen Sio'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti. 66. dakikada Moroziuk'un sağ kanatta çizgiye inerek yaptığı ortada, arka direkteki El Kabir topu Melnjak'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da gelişine şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 90+3. dakikada Candeias'ın ortasına altı pas içinde topla buluşan Nadir Çiftçi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı. 90+4. dakikada Rahmetullah Berişbek'in ceza alanı içine yaptığı ortaya, arka direkte Nadir Çiftçi'nin kafa vuruşunda top kalecinin ellerinde kaldı. Müsabakayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.



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