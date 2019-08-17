Futbol: Süper Lig - Gençlerbirliği: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)



Stat: Eryaman Hakemler: Bahattin Şimşek, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Ramos, Polomat, Toure, Berat Ayberk Özdemir, Sessegnon, Yasin Pehlivan, Candeias, Seuntjens, Sio Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Chatziisaias, Melnjak, Morozyuk, Abarhoun, Boldrin, Vetrih, Samudio, Pauw, Diomande, El Kabir Kırmızı kart: Dk. 39 Ramos (Gençlerbirliği)

ANKARA (AA) - Süper Lig'deki Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 17. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Pehlivan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 41. dakikada Boldrin'in sol taraftan kullandığı faul atışında, ceza alanı içine gönderilen topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Abarhoun'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.



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