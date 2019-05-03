Futbol: Spor Toto Süper Lig - Demir Grup Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)



Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Ndinga, Douglas, Rybalka, Özer Hurmacı, Emre Kılınç, Diabate Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Serdar Taşçı, Mahmut Tekdemir, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Soner Aydoğdu, Elia, Robinho Sarı kartlar: Dk. 36 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 45 Özer Hurmacı (Demir Grup Sivasspor)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı. 10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu iki hamlede kontrol etti. 13. dakikada Clichy'nin soldan ortasında ceza sahasındaki Visca'nın kale alanından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı. 15. dakikada Douglas'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok, topu kontrol etti. 20. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı, ön direkte bekleyen Emre Kılınç son anda kafayla kornere gönderdi. 31. dakikada Papp'ın sağdan ceza alanına ortasında Özer Hurmacı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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