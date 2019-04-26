Futbol: Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe: 2



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Serdar Taşçı, Mahmut Tekdemir, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 71 Bajic), Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 57 Napoleoni), Elia (Dk. 46 Adebayor), Robinho Göztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Wallace Reis, Titi, Berkan Emir, Poko, Castro, Halil Akbunar (Dk. 71 Gouffran), Deniz Kadah, Serdar Gürler (Dk. 90+2 Alpaslan Öztürk), Jerome (Dk. 80 Borges) Goller: Dk. 7 Jerome, Dk. 85 Deniz Kadah (Göztepe) Sarı kartlar: Dk. 76 Caiçara, Dk. 89 Robinho (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Wallace Reis (Göztepe)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında, düşme hattından kurtulmak isteyen Göztepe deplasmanda lider Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi. 56. dakikada Halil Akbunar, sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına girdi. Halil'in yerden sert şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. 61. dakikada Napoleoni'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazından son çizgiye inen İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Robinho'nun altıpas önünden yaptığı vuruşta Beto, topu kornere çeldi. 69. dakikada sol kanatta topu kontrol eden Napoleoni'nin sert şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekti ve İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden kaleye gönderdiği top yandan auta gitti. 73. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Visca gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, Beto'nun kucağında kaldı. 78. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Mahmut Tekdemir'in ceza sahası sol çaprazına havadan gönderdiği topu Robinho, uçarak kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Beto, son anda direk dibinde topu çıkardı. 85. dakikada Göztepe, 2. golü buldu. Serdar Taşçı'dan orta sahada kaptığı topla hızla rakip kaleye giden Deniz Kadah, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Deniz, ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2. 90+1. dakikada Tayfur Bingöl ceza sahasına girdikten sonra topu sağ çaprazdaki Deniz Kadah'a çıkardı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı. 90+3. dakikada aldığı pasla ceza sahasına giren Castro'nun şutunda top Mert'in ayaklarından döndü. Mücadele, Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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