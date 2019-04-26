0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe: 2

26 Nisan 2019 Cuma 22:37
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Serdar Taşçı, Mahmut Tekdemir, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 71 Bajic), Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 57 Napoleoni), Elia (Dk. 46 Adebayor), Robinho

Göztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Wallace Reis, Titi, Berkan Emir, Poko, Castro, Halil Akbunar (Dk. 71 Gouffran), Deniz Kadah, Serdar Gürler (Dk. 90+2 Alpaslan Öztürk), Jerome (Dk. 80 Borges)

Goller: Dk. 7 Jerome, Dk. 85 Deniz Kadah (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 76 Caiçara, Dk. 89 Robinho (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Wallace Reis (Göztepe)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında, düşme hattından kurtulmak isteyen Göztepe deplasmanda lider Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

56. dakikada Halil Akbunar, sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına girdi. Halil'in yerden sert şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

61. dakikada Napoleoni'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazından son çizgiye inen İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Robinho'nun altıpas önünden yaptığı vuruşta Beto, topu kornere çeldi.

69. dakikada sol kanatta topu kontrol eden Napoleoni'nin sert şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekti ve İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden kaleye gönderdiği top yandan auta gitti.

73. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Visca gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, Beto'nun kucağında kaldı.

78. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Mahmut Tekdemir'in ceza sahası sol çaprazına havadan gönderdiği topu Robinho, uçarak kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Beto, son anda direk dibinde topu çıkardı.

85. dakikada Göztepe, 2. golü buldu. Serdar Taşçı'dan orta sahada kaptığı topla hızla rakip kaleye giden Deniz Kadah, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Deniz, ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

90+1. dakikada Tayfur Bingöl ceza sahasına girdikten sonra topu sağ çaprazdaki Deniz Kadah'a çıkardı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

90+3. dakikada aldığı pasla ceza sahasına giren Castro'nun şutunda top Mert'in ayaklarından döndü.

Mücadele, Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 22:37
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. Medipol Başakşehir
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig’de üst ve alt sıralar karıştı
    1. Süper Lig’de üst ve alt sıralar karıştı
    2. Başakşehir 5 hafta 10 puan kaybetti
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Spor Toto Süper Lig: Medipol..
    5. Başakşehir'e Göztepe darbesi!
    6. Sri Lanka’da polis ile silahlı gruplar..
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. Fas’ta askeri uçak düştü: 2 ölü, 1..
    9. "Şiddeti tasvip etmiyoruz ama..."
    10. Filli Boya resmen satıldı!
    11. Bağımlılıkla mücadeleye futbolla..
    12. Ortaca’da çocuk istismarına tepki
    13. İsrail askerleri Gazze sınırında 60..
    14. ABD'de yakalanmıştı! Rus ajan hakkında..
    15. Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası..
    16. (Düzeltme) Başından vurulmuş halde..
    17. Tersanede iş kazası: 5 yaralı
    18. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    19. Avustralya'da 2 milyon kedi..
    20. Defineciler bu kez 600 yıllık tarihi..
    21. Bakan Albayrak’tan ‘gıda enflasyonu’..
    22. Kuaförü bastı, salondaki kadını 3..
    23. Başkentte Hint rüzgarı
    24. Türkiye'de bir ilk! İşte o Hybrid..
    25. Geleneksel geceyi yaşattılar
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan Arda Çamlar'a..
    27. Rus öğrencilerin Türk dünyasına ilgisi
    28. ABD, BM Silah Ticareti Anlaşmasından..
    29. Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
    30. Bir beka meselesi: Hakk’ı haykıranlara..
    İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi
    İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi
    Büyük soygun! Milyarlarca dolarlık altını gizlice kaçırdılar
    Büyük soygun! Milyarlarca dolarlık altını gizlice kaçırdılar
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı