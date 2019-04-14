Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 114 Nisan 2019 Pazar 21:11
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
Fenerbahçe: Harun Tekin, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan (Dk. 60 Jailson), Eljif Elmas, Valbuena (Dk. 81 İsmail Köybaşı), Moses (90+2 Alper Potuk), Soldado
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye (Dk. 78 Sinan Gümüş), Feghouli (Dk. 84 Mitroglou), Belhanda (Dk. 46 Emre Akbaba), Onyekuru, Diagne
Goller: Dk. 66 Onyekuru (Galatasaray), Dk. 71 Eljif Elmas (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 45 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Belhanda, Dk. 52 Mariano, Dk. 70 Onyekuru, 90+9 Sinan Gümüş (Galatasaray), Dk. 21 Mehmet Topal, Dk. 35 Moses, Valbuena (Devre arası), Dk. 58 Tolgay Arslan, Dk. 90+5 Soldado) (Fenerbahçe)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi 1-1 eşitlikle sona erdi.
53. dakikada Feghouli'nin ceza sahasına etkili pası sonrası Mariano'nun ayak içiyle arka direğe vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.
62. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Linnes'in vuruşunda, savunmada Jailson'un ayak koyduğu top yan direğe çarparak kornere çıktı.
66. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Onyekuru'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.
71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Soldan ceza sahasına giren Dirar'ın yerden ortasında, penaltı noktasında topla buluşan Eljif Elmas'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
90+4. dakikada sağdan Soldado'nun yerden ortasında penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Alper Potuk'un gelişine vuruşunda, top yandan auta çıktı.
90+7. dakikada İsmail Köybaşı'nın sektirdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç 1-1 sona erdi.
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