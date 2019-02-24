Futbol: Spor Toto Süper Lig - Atiker Konyaspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1



Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Metin Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 65 Ali Çamdalı), Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore (Dk. 56 Mücahit Can Akçay), Hadziahmetovic, Fofana, Milosevic İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Deniz Türüç (Dk. 90+4 Levent Gülen), Chery (Dk. 84 Varela), Umut Bulut, Kravets (Dk. 66 Hasan Hüseyin Acar) Gol: Dk. 58 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor) Sarı kartlar: Dk. 14 Zuta, Dk. 27 Ali Turan, Skubic (Maç bittikten sonra)(Atiker Konyaspor), Dk. 77 Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi. 52. dakikada Deniz Türüç'ün köşe noktasından ortası sonrası ceza sahası içinde iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti. 55. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasına hareketlenen Kravets, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta gönderdi. 58. dakikada konuk ekip öne geçti. Şamil Çinaz'ın ceza sahası içerisine ortasında, Deniz Türüç'ün vuruşu sonrası Filipovic'e de çarpan top ağlarla buluştu: 0-1. 79. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lopes'in vuruşuda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 82. dakikada Fofana'nın pasında topla buluşan Mücahit Can Akçay'ın ceza yayı üzerinden sert şutununda, kaleci Lung iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



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