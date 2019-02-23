Futbol: Spor Toto Süper Lig - Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)



Stat: Bahçeşehir Okulları Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Villafanez, Efecan Karaca, Djalma, Cisse

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Tarkan Serbest, Sadiku, Perica, Khalili, Hajradinovic, Seifeldin, Trezeguet Gol: Dk. 7 Cisse (Aytemiz Alanyaspor) Kırmızı kart: Dk. 42 Popov (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 15 Perica (Kasımpaşa) Dk. 24 Cisse, Dk. 45 Villafanez (Aytemiz Alanyaspor)

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 7. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Baiano, Efecan Karaca'dan aldığı topu ceza sahasına ortalarken, savunmadan seken topu arka direkte Cisse ağlara gönderdi. Bu pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırırken, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla gol geçerli sayıldı: 1-0.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Ozan Tufan'ın ortasına penaltı noktası üzerinde Welinton'un kafa vuruşunda, top üstten auta gitti. 25. dakikada Kasımpaşa'nın Popov ile gelişen atağında, ceza alanı içinde topu kontrol eden Perica'nın kaleye şutu etkili olmadı.

31. dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Ozan Tufan'ın ara pasında topla buluşan Cisse, sol çaprazdan kaleye çok sert vurdu. Yan direkten oyun alanına geri dönen topu savunma uzaklaştırdı. Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Öte yandan, karşılamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.



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