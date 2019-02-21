Futbol: Spor Toto Süper Lig - Ligde 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın: 20.30 Göztepe-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu 20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek 23 Şubat Cumartesi: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen 19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya 24 Şubat Pazar: 13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler 16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler 19.00 Galatasaray-Akhisarspor: Suat Arslanboğa 25 Şubat Pazartesi: 21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım



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