Futbol: Spor Toto Süper Lig - Fenerbahçe: 1 - Atiker Konyaspor: 1



Stat: Ülker Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu Fenerbahçe: Volkan Demirel, Dirar, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson (Dk. 84 Eljif Elmas), Zajc (Dk. 62 Ayew), Moses (Dk. 82 Alper Potuk), Valbuena, Slimani Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore (Dk. 75 Yatabare), Milosevic (Dk. 90+3 Uğur Demirok), Fofana (Dk. 83 Opanasenko), Jahovic Goller: Dk. 36 Fofana (Atiker Konyaspor), Dk. 45+1 Jailson (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Dk. 33 Jahovic (Atiker Konyaspor) Sarı kartlar: Dk. 13 Skrtel, Dk. 74 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+2 Alper Potuk (Fenerbahçe), Dk. 29 Skubic (Atiker Konyaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı. 48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Valbuena, topu altıpasın soluna koşu yapan Slimani'ye aktardı. Slimani'nin tek pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Zajc, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi. 67. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşuna altıpasın önünde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 70. dakikada Dirar'ın sağdan etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Serkan topu son anda kornere çeldi. 72. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Volkan topu iki hamlede kontrol etti. 82. dakikada Dirar'ın etkili ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

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