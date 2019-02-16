0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fenerbahçe: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)

16 Şubat 2019 Cumartesi 19:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Dirar, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Zajc, Moses, Valbuena, Slimani

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic

Goller: Dk. 36 Fofana (Atiker Konyaspor), Dk. 45+1 Jailson (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 33 Jahovic (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Skrtel (Fenerbahçe), Dk. 29 Skubic (Atiker Konyaspor)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

11. dakikada Dirar'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Zajc'ın sol ayağıyla arka direğe vuruşunda kaleci Serkan topu son anda çeldi. Atağın devamında Atiker Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

36. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Skrtel'in orta sahadaki hatasıyla topu kapan Milosevic, topu arkadan bindiren Fofana'ya aktardı. Rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla savunmanın üzerine giden Fofana'nın, Sadık Çiftpınar'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girerek arka direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

43. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Slimani'nin kafa vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

45+1. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Dirar'ın sağdan etkili ortasına ön direkte şık bir dokunuş yapan Jailson'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 19:58
  1. Atiker Konyaspor
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhur İttifakı Meclis üyeliklerinde de geçerli olacak
    1. Cumhur İttifakı Meclis üyeliklerinde..
    2. Nijerya'da devlet başkanlığı..
    3. Galatasaray, Kasımpaşa maçı..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz ülkemize..
    5. Rusya’da üniversite binası çöktü: 21..
    6. GÜNCELLEME - Kapadokya'daki yapıların..
    7. GÜNCELLEME - Ordu'da heyelan nedeniyle..
    8. "Bir daha PKK belası çıkamayacak"
    9. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    10. Hentbol: Toplu sonuç
    11. İmamoğlu: “Başkanlık makamını 5..
    12. Fenerbahçe'nin efsanesi Alex, Kadıköy'de
    13. Elke Lale'den 2 gümüş madalya
    14. Başkan Başsoy, besicilerle bir araya..
    15. Erzincan’da ki 61 öğrenci hafızlık..
    16. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    17. Akar, ABD Savunma Bakanı Shanahan ile..
    18. Otelinin yıkılacağını duyan İYİ..
    19. Freni patlayan kamyon çelik..
    20. Basketbol: Toplu sonuç
    21. Voleybol: Toplu sonuç
    22. Voleybol: Efeler Ligi
    23. Baz istasyonu kulesinden düşen..
    24. Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete..
    25. "Bölgenin emniyeti Türkiye tarafından..
    26. Alex Kadıköy’de
    27. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası
    28. Kadıköy'de Aykut Kocaman'a jest
    29. Jandarmadan asayiş uygulaması
    30. Kerem Demirbay gol attı, Hoffenheim..
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü