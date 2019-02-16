Futbol: Spor Toto Süper Lig - Bursaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Vergini, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Allano Lima, Ramazan Keskin (Dk. 29 Shehu), Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan (Dk. 35 Burak Kapacak), Umut Nayir (Dk. 80 Latovlevici)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Umar (Dk. 76 Samudio), Azubuike, Boldrin (Dk. 69 Musa Çağıran), Abdullah Durak, Chahechouhe, Vedat Muriç (Dk. 84 Nakoulma)

Goller: Dk. 12 Chahechouhe, Dk. 78 Azubuike (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ramazan Keskin, Dk. 86 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Badji (Bursaspor), Dk. 29 Awaziem, Dk. 58 Chahechouhe (Çaykur Rizespor)



BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi. 73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Allano Lima'nın ceza alanına doğru ilerledikten sonra yaptığı sert vuruşta, topu kaleci Gökhan Akkan son anda çeldi. 78. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Vedat Muriç, sol kanattan ceza alanı sol çaprazına doğru katederek sert bir vuruş yaptı. Kaleci Muhammed Şengezer'in kurtarışının ardından oyun alanına dönen topu, Azubuike ağlarla buluşturdu: 0-2. Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.