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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Bursaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:15
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Vergini, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Allano Lima, Ramazan Keskin (Dk. 29 Shehu), Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan (Dk. 35 Burak Kapacak), Umut Nayir

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Umar, Azubuike, Boldrin, Abdullah Durak, Chahechouhe, Vedat Muriç

Gol: Dk. 12 Chahechouhe (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 29 Awaziem (Çaykur Rizespor)


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Konuk ekibin kontratağında orta sahada topla buluşan Boldrin, rakiplerini geçip kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pası Chahechouhe'ye gönderdi. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı rakip filelerle buluşturdu: 0-1

18. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Chahechouhe'nin kaleye gönderdiği sert vuruşta, Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

37. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Barış Yardımcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topa sahip oldu.

İlk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:15
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