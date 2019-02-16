Futbol: Spor Toto Süper Lig - Akhisarspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Regattin, Sissoko, Serginho (Dk. 81 Bokila), Barbosa (Dk. 66 Onur Ayık), Josue, Cikalleshi MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Moke, Sacko (Dk. 72 İlhan Parlak), Sedat Ağçay, Djedje, Boyd (Dk. 83 Aydın Karabulut), Canteros (Dk. 55 Mehmet Sak), Orgill Kırmızı kart: Dk. 51 Djedje (MKE Ankaragücü) Sarı kartlar: Dk. 20 Serginho, Dk. 65 Josue, Dk. 90 Fatih Öztürk, Dk. 90+6 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 40 Orgill, Dk. 57 Mehmet Sak (MKE Ankaragücü)



MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile MKE Ankaragücü 0-0 berabere kaldı. 51 . dakikada ilk sarı kartını ilk yarıda gören Djejde, Josue'ye yaptığı hareket sonrasında ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 70. dakikada sağ çapraz pozisyondaki Josue'nin sert şutunda kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi. 74. dakikada ceza alanı içindeki Onur Ayık'ın aktardığı topla buluşan Sissoko'nun şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kontrol etti. 89. dakikada Aydın Karabulut'un yaptığı ortada İlhan Parlak, topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Halis Özkahya'nın yaptığı VAR incelemesinin ardından pozisyon gol olarak geçerli sayılmadı. 90+2. dakikada Bokila'nın şutunda kaleci Altay Bayındır topu kontrol etti. Bu pozisyonda ceza alanı içindeki MKE Ankaragücü'nden Pazdan'ın topa müdahalesini VAR'dan izleyen hakem Halis Özkahya pozisyonda penaltı olmadığına karar verdi. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.