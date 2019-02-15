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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 2

15 Şubat 2019 Cuma 22:49
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Murat Akça (Dk. 72 Mustafa Akbaş), Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım (Dk. 56 Ahmed Ildiz), Aleksic, Guilherme (Dk. 79 Barış Alıcı), Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens (Dk. 68 Querasma), Ljajic (Dk. 89 Mustafa Pektemek), Güven Yalçın (Dk. 62 Kagawa), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 50 Hutchinson, Dk. 70 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 65 Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 41 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 71 Ljajic (Beşiktaş)


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

46. dakikada Caner Erkin'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz'ın karşı karşıya vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir sağına gelen topu yatarak kontrol etti.

48. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Ljajic'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.

50. dakikada Beşiktaş öne geçti. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde ön direkteki Gökhan Gönül'ün kafayla aşırdığı topu altıpas içerisinde Hutchinson ağlara gönderdi: 0-1.

65. dakikada Murat Akça'nın kaybettiği topla çok adamla çıkan Beşiktaş'ta sağdan ceza sahasına giren Burak Yılmaz, pasını daha uygun durumdaki Lens'e aktardı. Penaltı noktası üzerinde Hollandalı futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, ayaklarıyla topu çıkardı.

Aynı dakika içerisinde Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında savunma arkasına sarkan Ömer Şişmanoğlu, ceza sahası ön çizgisi üzerinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Karius'un sağından filelerle buluşturdu: 1-1.

70. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Caner Erkin'in soldan ortasında altıpasa hareketlenen Ljajic'in bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

90+1. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında altıpas önünde uygun durumda Kagawa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.


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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 22:49
  1. Beşiktaş
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