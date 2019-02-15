0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

15 Şubat 2019 Cuma 21:28
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

Kırmızı kart: Dk. 41 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 36 Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor)


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

1. dakikada konuk takım Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ertaç Özbir'in kısa düşen topunda Murat Yıldırım'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı sağ kanattaki Lens kaptı. Hollandalı futbolcunun bekletmeden ortasında arka direkte altıpas içerisinde uygun durumdaki Burak Yılmaz topu ıskaladı. Pozisyonu takip eden Güven Yalçın'ın sol çaprazdan vuruşunda, ev sahibi takım savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Mina'nın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Aleksic, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas üzerinde yükselen Ömer Şişmanoğlu topa dokunamayınca ev sahibi ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı.

18. dakikada soldan Aleksic'in kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde yükselen Murat Akça'nın kafayla vurduğu top, ters kanattan auta gitti.

30. dakikada sağdan ceza sahasına giren Burak Yılmaz, son çizgiye girerek yerden ortasını yaptı. Altıpas üzerinde topla buluşan Ljajic, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken zaman kaybedince Chebake ve Ertaç Özbir, siyah-beyazlı futbolcunun rahat vuruş yapmasını önledi. Buna rağmen kaleye yönelen topu Mina çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

34. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde Dorukan Toköz'ün kafayla vurduğu top, üst direğe de çarparak dışarı çıktı.

38. dakikada ceza sahası yayı içerisinde Ljajic'in vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir sağına gelen meşin yuvarlağı yatarak kornere çeldi.

41. dakikada Lens'e arkadan yaptığı müdahale nedeniyle hakem Cüneyt Çakır, Adem Büyük'e sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, tecrübeli futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 21:28
  1. Beşiktaş
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Malatya
  5. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bazı ilaçların temininde yaşanan sıkıntı Denizli’de de baş gösterdi
    1. Bazı ilaçların temininde yaşanan..
    2. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    3. Jandarma’dan servis araçlarına sıkı..
    4. Erdoğan: "(Macron'un 24 Nisan..
    5. Terör örgütü DEAŞ Irak'ta 8 sivili..
    6. Erdoğan: "(Macron'un 24 Nisan..
    7. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4..
    8. Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu ve..
    9. Metris Cezaevinde yangın paniği
    10. "NATO, INF Anlaşması'nın..
    11. Kiev’de Türk öğrencilerin ağırlıklı..
    12. İmamoğlu: “Siyasi ağalara hesap vermem..
    13. "Bu milletin feraseti ve dirayetiyle..
    14. "Her ayın 15'inde 251 hatim programı"
    15. Bakan Dönmez’den hayvan üreticilerine..
    16. Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Bu işi..
    17. Başkentte "Komşumuz İran" konferansı
    18. Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti)..
    19. Erdoğan: "(FETÖ'cülerin iadesi) Biz..
    20. Bir 'sokak köpeği terörü' daha! Canını..
    21. Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) CIA, daha..
    22. Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçına..
    23. Erdoğan: "(FETÖ elebaşının iadesi)..
    24. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    25. Mardin'de 25 kilogram patlayıcı ele..
    26. Erdoğan: "(Suriye'den çekilme) Trump..
    27. Adana'da köpek yavrusunun yakılarak..
    28. Erdoğan: "(Trump'ın beklenen..
    29. Spor Toto 1. Lig'de gözlemci değişikliği
    30. Esad rejimi Han Şeyhun’u bombaladı: 9..
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları
    Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak