Futbol: Spor Toto Süper Lig Trabzonspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0

Stat: Medical Park Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak (Dk. 57 Ibanez), Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak (Dk. 90+2 Hosseini), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Amiri), Nwakaeme, Ekuban, Rodallega MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Pinto, Moke (Dk. 74 Faty), Sedat Ağçay, Boyd, Moulin (Dk. 82 Aydın Karabulut), İlhan Parlak (Dk. 57 Sacko), Orgil Gol: Dk. 7 Rodalllega (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 28 Hüseyin Türkmen, Dk. 69 Ekuban, Dk. 85 Nwakaeme, Dk. 90+5 Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Dk. 48 Moke, Dk. 66 Sedat Ağçay, Dk. 90+1 Pinto (Ankaragücü)

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi. 48. dakikada Ekuban'ın pasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rodallega'nın şutunda kaleci Altay Bayındır, tehlikeyi önledi. 49. dakikada Rodallega'nın pasında, yakın mesafeden Ekuban'ın yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır'ın ayağıyla müdahale ettiği top direğin az farkla yanından kornere çıktı. 62. dakikada ceza alanına doğru sokulan Yusuf Yazıcı'nın yerden şutunda kaleci Altay Bayındır, iki hamlede topu kontrol etti. 80. dakikada Rodallega'nın pasında, ceza alanı içinde savunmanın arkasında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Altay Bayındır, tehlikeyi önledi. 83. dakikada Aydın Karabulut'un pasında, ceza alanı sağ çarpazında Sacko'nun sert şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Orgil, Aydın Karabulut'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı. Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.





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