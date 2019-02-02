Futbol: Spor Toto Süper Lig - Kasımpaşa: 1 - Demir Grup Sivasspor: 3



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Mehmet Kısal Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Özgür Çek, Josue Sa (Dk. 46 Tarkan Serbest), Koita (Dk. 67 Heintz), Pavelka (Dk. 77 Hajradinovic), Sadiku, Trezeguet, Perica Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Diabate (Dk. 81 Fatih Aksoy), Rybalka (Dk. 87 Özer Hurmacı), Emre Kılınç, Kone (Dk. 76 Muhammet Demir) Goller: Dk. 6 Emre Kılınç, Dk. 66 ve 69 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 14 Perica (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Dk. 54 Perica, Dk. 67 Ben Youssef, Dk. 90 Hajradinovic (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yapılan mücadelede Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor 7. galibiyetini aldı. Kasımpaşa ise 3'ü üst üste olmak üzere 9. mağlubiyetini yaşadı. 47. dakikada Douglas'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı orta-şut karışımı vuruşta topu ceza sahası içinde kontrol eden Kone'nin altıpasın önünden çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Scuffet'ten döndü. 66. dakikada Demir Grup Sivasspor tekrar öne geçti. Diabate'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan açtığı ortada müsait durumdaki Kone'nin altıpasın içinde yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. 69. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Rybalka'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Kone'nin arka direkte altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-3. 90+1. dakikada önünde bulduğu topla sol kanatta hareketlenen ve ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın pasında Muhammet Demir'in penaltı çizgisi yakınında karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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