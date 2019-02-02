Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)02 Şubat 2019 Cumartesi 17:00
Stat: Medical Park
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Pinto, Moke, Sedat Ağçay, Boyd, Moulin, İlhan Parlak, Orgill
Gol: Dk. 7 Rodalllega (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 28 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)
TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Trabzonspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.
6. dakikada Rodallega'nın pasında, ceza yayı içinde topla buluşan Ekuban'ın yerden şutunda, top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
7. dakikada ceza alanı sağ tarafında Abdülkadir Ömür'ün pasında penaltı noktasının önünde topla buluşan Rodallega, rakiplerinden sıyrılarak kaleci Altay Bayındır'ın sağ tarafından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
8. dakikada Boyd'un sağdan ortasında, savunmada Novak'a çarpan top üst direkten kornere çıktı.
9. dakikada Boyd'un ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.
24. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın şutunda, kaleci Altay Bayındır topun sahibi oldu.
45. dakikada Boyd'un soldan kullandığı köşe vuruşunda, Yalçın Ayhan'ın dokunduğu top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
Maçın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünülüğüyle sona erdi.
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