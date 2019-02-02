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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:55
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Özgür Çek, Josue Sa, Koita, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Perica

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Diabate, Rybalka, Emre Kılınç, Kone

Goller: Dk. 6 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 14 Perica (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

3. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Özgür Çek'in ceza yayının önünden içeriye aşırttığı topa Trezeguet müdahale edemedi. Demir Grup Sivasspor savunmasından seken topu önünde bulan Perica'nın altıpasın içinde dar açıdan çektiği şutta meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan kontrol etti.

6. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Kone'nin derinlemesine pasında sağ kanatta savunmanın arkasına sarkan Diabate, ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra arka direğe ortasını yaptı. Hiçbir futbolcunun dokunamadığı meşin yuvarlağa Emre Kılınç'ın arka direkte dar açıdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-1

14. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Trezeguet'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Perica'nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

32. dakikada Rybalka'nın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Diabate, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu karşı karşıya pozisyonda topu ayağından fazla açınca kalesini zamanında terk eden Scuffet, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağı kontrol etti.

Kalan dakikalarda gol olmadı ve mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:55
  1. Demir Grup Sivasspor
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  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig

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