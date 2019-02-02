Futbol: Spor Toto Süper Lig - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım (Dk. 46 Robin Yalçın), Bifouma, Aleksic, Guilherme (Dk. 84 Barış Alıcı), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 68 Eren Tozlu) İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 84 Varela), Chery (Dk. 90 Levent Gülen), Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk. 80 Kucher) Goller: Dk. 14 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk.19 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Dk. 74 Lopes, Dk. 90 Deniz Türüç, Dk. 90+4 Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. 53. dakikada Ömer Şimanoğlu'nun kafa pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Chebake'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. 75 . dakikada sol kanattan kazanılan ve Aleksic'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlağa ayak koyan Lunk, topu kornere gönderdi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.



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