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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1

02 Şubat 2019 Cumartesi 15:36
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım (Dk. 46 Robin Yalçın), Bifouma, Aleksic, Guilherme (Dk. 84 Barış Alıcı), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 68 Eren Tozlu)

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 84 Varela), Chery (Dk. 90 Levent Gülen), Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk. 80 Kucher)

Goller: Dk. 14 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk.19 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Lopes, Dk. 90 Deniz Türüç, Dk. 90+4 Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

53. dakikada Ömer Şimanoğlu'nun kafa pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Chebake'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

75 . dakikada sol kanattan kazanılan ve Aleksic'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlağa ayak koyan Lunk, topu kornere gönderdi.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.


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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 15:36
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